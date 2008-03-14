美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年10月5日 星期三
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
 
全美首款三語電腦版經紀人房產網上...
您所在的位置： 主頁
中國—東盟博覽會邁向鑽石10年
2016.09.16, 16:19, Friday 作者 本報記者金立冬南寧報道 [字号: ]

　　本屆博覽會參展參會客商達6.5萬人，51個國家及地區采購商赴會尋求合作商機。
　　【本報記者金立冬南寧報道】第13屆中國—東盟博覽會14日在南寧閉幕。東博會組委會稱，本屆博覽會成果豐碩。未來，中國—東盟博覽會將緊扣中國—東盟自貿區升級版建設，從服務“10+1”向服務“一帶一路”合作延伸，推動中國和東盟進一步融入全球經濟合作。
　　本屆東博會以“共建21世紀海上絲綢之路，共築更緊密的中國—東盟命運共同體”為主題，緊扣中國—東盟自貿區升級版建設，以推動國際產能合作、提高經貿實效為重點，深化多領域交流合作，推動中國—東盟信息港等重大項目建設，推動中國—東盟友好合作取得新成效。
　　中國—東盟博覽會秘書處介紹，本屆東博會共有34個高層論壇召開，數量創曆史之最；論壇內容涉及經貿投資、國際產能合作、跨國園區建設、跨境金融合作、教育培訓、環保科技、衛生防疫、氣象監測等細分領域。除中國及東盟10國參會外，韓國、斯裏蘭卡等18個“一帶一路”沿線國家官商代表亦積極與會。
　　中國—東盟博覽會秘書處官員王雷當日在閉幕式上表示，中國—東盟在經曆黃金10年合作期後，正向鑽石10年合作邁進，打造更為緊密的中國—東盟命運共同體。在此背景下，東博會加速自身轉型升級步伐，為中國—東盟自貿區升級版建設搭建全球性國際交流平臺。
　　中國和東盟共有8位國家領導人出席本次盛會。會期舉辦系列高層友好交流活動，促進“政策溝通”。各國領導人高度評價中國—東盟友好合作成果及東博會發揮的重要作用，支持“共建21世紀海上絲綢之路，共築更緊密的中國—東盟命運共同體”倡議，期望雙方未來在互聯互通建設、促進區域基礎設施、金融投資等多領域深化合作。
　　在促進“貿易暢通”方面，本屆博覽會共設展位5800個，參展企業2669家，展覽規模、參展企業數量均創新高；柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國、越南7個東盟國家包館。參展參會客商達6.5萬人，51個國家及地區采購商赴會尋求合作商機。
　　通過東盟產業園區招商大會等系列政商對話溝通活動，中國與東盟互通區域各國家投資環境和政策信息，促成雙方在先進裝備制造、新一代信息技術、跨境物流、新材料、新能源、金融、生態旅遊等領域的9個重大項目簽約。
　　王雷表示，本屆博覽會加強了中國與東盟經貿信息互聯互通，在推動中國企業赴東盟投資的同時，促進東盟國家對華出口。會期期間，中國—東盟跨境電商平臺啟動正式運營；發布中國—東盟貿易便利化研究報告、中國—東盟(柬、老、緬、越)貿易便利化研究報告，服務中國—東盟自貿區升級版建成。
　　在國際產能與經濟合作方面，中國—東盟雙方達成國際產能合作有效途徑和實現路徑新共識。東博會圍繞鐵路、電力設備、電子通訊、工程機械展區、先進技術、建材、金融等領域籌辦相關展會，吸引了中鐵東方國際、中國鋁業、華為、國家電力、廣西投資集團、阿裏巴巴集團一批知名企業參展，並促成中國—東盟在能源、航空、信息技術、金融等多領域合作項目。
　　在科技文化領域，本屆東博會上，中國—東盟技術轉移中心促成中越技術轉移中心等一批重點科技合作項目簽約。中國—東盟環境合作論壇啟動“中國—東盟生態友好城市發展夥伴關系”，發布了《中國—東盟環境展望報告》。
　　第14屆東博會初步定於2017年9月22日至25日在中國南寧舉辦，主題國為文萊。王雷透露，第14屆東博會將在展會硬件配套設施、辦展辦會水平等方面進一步升級。
攝影：金立冬

< 前一个   下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 